الغردقة تزرع ألف فدان «جوجوبا» على مياه الصرف الصحي المعالجة استعدادا لقمة المناخ

يعتبر زراعة «الجوجوبا» في مدينة الغردقة هو أحد المشروعات الكبرى الفائزة بالمركز الثاني عن محافظة البحر الأحمر في فئة المشروعات كبيرة الحجم، لزراعة «الجوجوبا» على مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا وذلك للتكيف مع المناخ وجعل مدينة الغردقة مدينة صديقة للبيئة والنجاح في الحد من التلوث بتوجيهات القيادة السياسية تزامنا مع «قمة المناخ» التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ.

زراعة ألف فدان جوجوبا كمرحلة أولى

نجحت أجهزة البحر الأحمر بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد في زراعة ألف فدان من نبات الجوجوبا عالى الجدوى بتكلفة 138 مليون كمرحلة أولى لزراعة ثلاثة آلاف فدان من نبات الجوجوبا؛ بهدف الاستفادة من المياه المعالجة باستخدام 25 ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف.

الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي

حسب تصريحات اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية مشروع زراعة الجوجوبا في الغردقة، أن المشروع قائم كليا على الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المُعالج بعد تحويله إلى مياه صالحة للزراعة باستخدام محطات المياه المعالجة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع الجوجوبا رفع التصنيف البيئي لمحافظة البحر الأحمر عالميا تزامناً مع قمة المناخ.

أهمية زراعة الجوجوبا للحفاظ على تغير المناخ

وذكر أن مشروع الجوجوبا يهدف لتحويل الغردقة إلى مدينة خضراء صديق للبيئة عبر إطلاق 300 مليون طن أكسجين في الهواء واحتجاز 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون تقريبا سنويا، ومساهمة النبات في مقاومة شدة الرياح وزحف الكثبان الرملية وتحمّل الإجهادات المختلفة وبالتالي له دور في الحفاظ على التوازن البيئي والتغيرات المناخية.