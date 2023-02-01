«الداخلية» تنظم رحلات لأسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة: تكريما للأبطال

أعلنت وزارة الداخلية، على تنظيم رحلات لأسر شهداء الشرطة، وذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ71، وتخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أبناء وأسر شهداء الشرطة والمصابين تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

تنظيم رحلات ترفيهية

ووفق البيان، فقد نظمت وزارة الداخلية رحلات ترفيهية لعدد من أبناء وأسر الشهداء لزيارة بعض المعالم السياحية، من بينها، «المتحف القومي للحضارات - والقرية الفرعونية»، تم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال، وتقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان، ودورهم البارز في حماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين على مر التاريخ.

ومن جانبهم أعرب أسر الشهداء والمصابين، عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة والتي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.