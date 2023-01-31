«الداخلية»: ضبط 144 طن أرز شعير في حملات موسعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن التحفظ على 144 طن أرز شعير خلال 24 ساعة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية لحيازته 10 أطنان أسمنت معبأة داخل شكائر دون مستندات وعدم إعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن عدد 5 مخابز سياحية دون ترخيص بمحافظتي الجيزة والقاهرة بحوزتهم كمية قدرها 9,300 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن ضبط مالك منخل دقيق بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها لإعادة نخله وطرحه للبيع كونه دقيق حر للإتجار به في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وضبطت الحملات مالك محل بدال تمويني بمحافظة الدقهلية وبحوزته كمية قدرها 1,693 طن سلع تموينية معبأة داخل عبوات مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر.