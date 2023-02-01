«الداخلية»: ضبط 188 قطعة سلاح وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية فإنه فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (332) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (370) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,915كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (59,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,317 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,194 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,342 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,235 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (585 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (200 ملى).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (100 جرام).

عدد (8415) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (188 قطعة سلاح نارى بحوزة 130 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية.

(13) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(157) فرد محلى.

(185) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(251) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81973) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(271) حكم جناية.

(26270) حكم حبس جزئى.

(4832) حكم حبس مستأنف.

(40253) حكم غرامة.

(10347) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم (4) متهمين ، إرتكبوا (12) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (47) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (245) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة سيارة مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23185) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.