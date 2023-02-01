قناة القاهرة الإخبارية ترصد أضرار «بريكست» على بريطانيا.. كم خسرت؟

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن خسائر الاقتصاد البريطاني بعد ترك الاتحاد الأوروبي، بعنوان «الاقتصاد البريطاني يخسر 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا بعد الانفصال عن البريكست».

مغادرة الاتحاد الأوروبي السبب في تراجع الصادرات البريطانية

وذكر التقرير، «سبعة أعوام على قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و3 أعوام على الخروج العملي، ما الذي جنته البلاد من هذا القرار؟ وما الثمن الذي دفعه البريطانيون؟ داعمو الخروج بنوا حملتهم على مسألة إنقاذ بريطانيا من براثن الفقر ويد الاتحاد الأوربي، وروجوا لفكرة أنّ الانسحاب سيوفر للبلاد نحو 20 مليار جنيها، والنتيجة أن دائرة الفقر اتسعت، وأن الاقتصاد تكبد خسارة بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني، لكن النتيجة التي وصل إليها حزب المحافظين هي أن مغادرة الاتحاد الأوروبي شكلت جزء كبيرا من جعل الصادرات البريطانية متأخرة عن الدول الأخرى».

وأضاف، «وبحسب تقديرات كل المؤسسات الدولية ومراكز البحوث البريطانية، فإن بريطانيا في وضع اقتصادي أسوأ من كل نظرائها في دول مجموعة العشرين باستثناء روسيا».

الخدمات الصحية تحصل على تمويلها من إيرادات الضرائب

وتابع، «يبدو أن الحزب المسؤول عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعترف فعليا بأن التراجع عن العملية، سيسهم في إصلاح الأزمة الاقتصدية في الممكلة الممتحدة، وفي عام 2016 وهو عام الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غرد هانت بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحصل على تمويلها من إيرادات الضرائب، والتي ستختفي بعد البريكسيت وهو ثمن سيدفعه أفقر الناس وأكثرهم ضعفا».