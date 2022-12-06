قناة القاهرة الإخبارية: الركود والإنكماس يهدد الاقتصاد البريطاني «فيديو»

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» تقرير بعنوان «كساد طويل المدى يهدد الاقتصاد البريطاني»، تستعرض به الإنكماش والتراجع الذي يهدد الاقتصاد البريطاني، فالوضع بالاقتصاد البريطالني أصبح ما بين تراجع وركود وتوقعات متشائمة، على النحو الذي دفع البعض بوصفها بانها الأزمة الأسوء التي تمر بأقتصاد البلاد منذ عقود، فمعدل التضخم ببريطانيا سجل أعلى معدل له منذ 41 عامًا، ليرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة إلى 3%.

البنك المركزي البريطاني يحذر من أطول فترة كساد ببريطانيا

وأضاف التقرير أن البنك المركزي البريطاني قد حذّر أن البلاد ستشهد اطول كساد اقتصادي في ظل رفع الفائدة إلى أعلى معدلاتها في 33 عامًا، فنتيجة تراجع الطلب بسبب ظروف المعيشة الصعبة التي تعيشها الاسر البريطانية، أنكمش الاقتصاد البريطاني إلأى أدنى مستوى له منذ عامين.

اتحاد الصناعة البريطاني يتوقع تراجع الاستثمارت 9% عام 2024

وأشار التقرير إلى توقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تواجه المملكة المتحدة أسوء إنكماش اقتصادي في العام المقبل، كما توقع اتحاد الصناعة البريطاني تراجع حجم الاستثمار بنسبة 9% بنهاية عام 2024 مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كورونا، إذ تشير التوقعات إلى صعوبة نجاح حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك في الهروب من الركود الاقتصادي، ليكون التضخم الذي تشهده المملكة المتحدة هو الأكثر صعوبة على المستهلكين منذ عقود.