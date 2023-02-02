3 وجوه لـ مها نصار في دراما رمضان 2023.. «تحت الوصاية وسوق الكانتو»

تعيش الفنانة مها نصار حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية؛ إذ تشارك بـ3 وجوه في دراما رمضان 2023.

مشاركة مها نصار في مسلسل «ضرب نار»

وتشارك مها نصار في مسلسل «ضرب نار»، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع الفنان أحمد العوضي، بدور «سحر»، الصديقة المقربة لـ«مهرة»، التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز.

كما تشارك مها نصار في بطولة مسلسلين آخرين للعرض في شهر رمضان المقبل، الأول «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبدالخالق، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.

مشاركة مها نصار في مسلسل «تحت الوصاية»

المسلسل الثاني «تحت الوصاية» مكون من 15 حلقة، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، إنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.