شحن 6300 طن صودا كاوية وتفريغ 2583 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول سفن البضائع العامة.

سفينة قادمة من اليونان

وأوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة LIA IEVOLI القادمة من اليونان وتصل الحمولة الكلية للسفينة 6695 طن، حيث تتم عمليات شحن 6300 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ الى إيطاليا.

تفريغ 2583 طن رخام

وأوضح البيان، أن الميناء استقبل السفينة WILBERG القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 2583 طن رخام وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

إجراءات خاصة لدخول السفن

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتي انعكاسًا للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.