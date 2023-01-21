5 معلومات عن «سفينة رورو» بعد استقبالها بالإسكندرية.. صديقة للبيئة

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للمرة الأولى واحدة من أكبر وأحدث «عبارات الرورو» المزودة بألواح طاقة شمسية ذات الانبعاثات الصفرية، أي أنها صديقة للبيئة.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية نحو المحافظة على البيئة وتوفير كافة المقومات الفنية والتكنولوجية التي من شأنها دعم المنظومة البيئة المصرية كجزء من المسؤلية القومية والعالمية للمحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والذي لعبت فيه الدولة المصرية دوراً رئيسيا باستضافتها لمؤتمر المناخ COP27.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 5 معلومات عن أكبر سفينة مزودة بألواح شمسية وصلت الإسكندرية، في ظل دعم الجهود الرامية للمحافظة على البيئة وتحويل ميناء الإسكندرية إلى ميناء أخضر بقيام الهيئة لأول مرة باستقبال واحدة من أحدث وأكبر العبارات الناقلة لبضائع الرورو والمميزة بإنعدام الإنبعاثات الكربونية في نطاق الميناء.

وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية

- السفينة ECO ITALIA والتي ترفع العلم الإيطالي قد تراكت على أرصفة ميناء الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل اليوم السبت، حيث تراكت على الرصيف 10/11 قادمة من ميناء أنتويرب البلجيكي

- هذه العبارة من أحدث عبارات الدحرجة «الرورو» التي دخلت الخدمة مؤخراً في شهر أكتوبر من عام 2022.

إمكانيات سفينة الرورو الصديقة للبيئة

- تصل حمولتها الكلية 76311 طنا تقريبا ويصل طولها إلى 238م وعرضها 34م بغاطس 7.1م وتحمل 800 سيارة و 12 عربة مونوريل و 500 معدة ثقيلة .

- تم تجهيز العبارة ECO ITALIA بأحدث المحركات التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا ونظام تنظيف غاز العادم لتقليل انبعاثات الكبريت والجسيمات مما يؤدي إلى خفض الإنبعاثات أثناء الإبحار إلى النصف بالمقارنة بالعبارات الأخرى.

- تلك السفينة تحقق انبعاثات صفرية في الميناء عند تراكيها على الرصيف وأثناء علميات الشحن والتفريغ حيث تستخدم الكهرباء المخزنة في بطارياتها التي يتم إعادة شحنها أثناء الملاحة بفضل المولدات العمودية من الألواح والخلايا الشمسية.