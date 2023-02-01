كيف تحمي عينيك من الالتهابات في الشتاء؟ استشاري بكتيريا تجيب

تتعرض العين خلال فصل الشتاء للكثير من الالتهابات والجفاف، إذ قال عدد من الخبراء إن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى إجهاد العين، خاصة خلال الأشهر الباردة التي تزداد فيها العدوى البكتيرية والفيروسية للعين، موضحين أن هناك بعض الأطعمة تساعد في حماية العين من الالتهابات التي قد تتعرض لها خلال فصل الشتاء، بسبب بعض الأتربة والهواء الملوث، وتستعرض «الوطن»، أهم الأطعمة التي يفضل أن تكون ضمن النظام الصحي للأشخاص.

خطوات الحفاظ على العين من الالتهابات في فصل الشتاء

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والبكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن الطقس خلال هذه الفترة يمتلئ بالعديد من الأتربة والغبار، الأمر الذي يسهل إصابة العين بالالتهابات والبكتيرية، موضحة أنه من الضروري أن يحافظ الشخص على عينيه من خلال بعض الخطوات منها ارتداء النظارات الشمسية، غسل اليدين جيدا قبل وضعها على العين أو الوجه، وعدم استخدام الأدوات الشخصية مع أكثر من شخص مثل «الفوطة»، تجنبا لانتقال العدوى.

الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على العين من العدوى البكتيرية

وأضافت الدكتور نهلة لـ«الوطن»، أنه يوجد بعض الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على العين من الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية، وتعزز من حماية الغشاء المخاطي للعين، منها الخضروات مثل، البقدونس، الجرجير.

كما ينصح بتناول الفواكه مثل التوت، الفراولة، لاحتوائهما على نسبة عالية من الفيتامينات المفيدة للعين، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة كالفاصوليا والعدس، وقليل من المكسرات، فضلا عن أهمية تناول الأسماك، اللحوم الحمراء والدواجن، مؤكدة على أهمية تناول البيض في وجبة الإفطار لاحتوائه على البروتين الذي يحتاج إليه الجسم للحاظ على الجهاز المناعي.