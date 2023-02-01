5 أغذية تقوي المناعة في فصل الشتاء.. بينها الموالح والبروكلي

قال الدكتور عبد الرحمن موسى محمد، خبير التغذية العلاجية، إن مصر تشهد تقلبات جوية خلال الفترة الحالية بالتزامن مع شهر طوبة أكثر الأشهر برودة وأمطاراً في العام.

وأضاف موسى أن جسم الإنسان معرض للإصابة بالعدوى أو الإنفلونزا طوال مدة التقلبات الجوية وحتى انتهاء فصل الشتاء، مطالباً المواطنين بضرورة الحفاظ على تناول بعض الأغذية للحد من هذه الإصابة.

أغذية تقوي المناعة في الشتاء

وقال خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الموالح مثل البرتقال والليمون واليوسفي تحتوي على فيتامين سي والذي يساعد بدوره على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، إضافة إلى الفلفل الرومي الأحمر الذي يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين الذي يساعد من تعزيز صحة العين والجلد.

وأضاف موسى عبر حسابه على إنستجرام، أن فطر عيش الغراب يساعد على تقوية جهاز المناعة لِما يحتويه من معادن مُهمّة مثل السيلينيوم، فيتامين B ويمكن أن يشكّل مصدرًا غنيًا لفيتامين د الذي يمكن تعزيزه بأشعة الشمس.

وقال إن البروكلي أيضاً من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات من (A-C-E) وينصح بطهيه بالبخار للمحافظة علي قيمته الغذائية.

ونصح الدكتور عبد الرحمن موسى المواطنين بتناول فاكهة الكيوي في الشتاء لاحتوائها على فيتامين ج الذي يساعد على مقاومة العدوى ويساعد على الشعور بالطاقة وتقليل الإرهاق.