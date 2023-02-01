طقس الإسكندرية.. أمطار رعدية وثلجية بلا توقف و«الصرف الصحي» يتدخل

تجددت مع صباح اليوم الأربعاء، الأمطار على الإسكندرية، وذلك بعد سقوط الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى رعدية وثلجية على مستوى أنحاء الإسكندرية طوال فجر اليوم حتى الساعات الأولى من الصباح، ما تبعه الجهود من قبل عمال الصرف الصحي أثناء الأمطار الغزيرة، مع توقعات باستمرارها اليوم.

وبحسب البيان التفصيلي لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن الأمطار اليومية، فإن الإسكندرية تعرضت إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة وثلجية أحيانا، واستمرت طوال يوم الأمس حتي صباح اليوم، وسط جهود شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار يجرى رصدها أو يتم تلقيها من بلاغات المواطنين.

تعامل الصرف الصحي مع أمطار الإسكندرية اليوم

وأكدت الشركة استمرار أعمال التطهير للشبكات والشنايش وبيارات المحطات، نتيجة للمخلفات التي تنزحها مياه الأمطار إلى الشبكة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار تمركز 102 سيارة و22 بدالة، بخلاف 20 سيارة من الأحياء، و8 بدالات من شركة مياه الشرب، للتعامل الفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار.

كما شدد «نفاع» على تخفيض منسوب بيارات المحطات والمتابعة الدورية لمناسيب المصارف، والتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار بداخل منظومة الصرف الصحي.

طقس الإسكندرية اليوم

جدير بالذكر أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى أنه تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، الآتي:

- سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية وتغزر أحيانا، مصحوبة بحبات البرد، خاصة على مناطق من شمال وشرق المحافظة.

- نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح من 60-70كم/س، وارتفاع الامواج من 3-4.5 متر.