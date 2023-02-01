الإعلان عن النتيجة النهائية لوظائف شركة مياه الشرب في الإسكندرية

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، عن النتيجة النهائية لمسابقة الوظائف، التي أطلقتها الشركة، وكانت تشمل وظيفة «عمال تشغيل وسباك ومعاون خدمة وحارس أمن» للعمل بالشركة.

وأشارت الشركة، في بيان لها، عن رابط النتيجة، الذي يمكن من خلاله معرفة الملتحقين بالوظيفة، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، طبقا لاحتياجات مشروعات «حياة كريمة» بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

رابط نتيجة الفائزين بوظائف شركة مياة الشرب بالإسكندرية

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمتقدمين للوظيفة الآن معرفة النتيجة النهائية للوظائف من خلال الموقع الإلكترونى للشركة، أو عبر رابط النتيجة.

ونوهت إلى ضرورة طباعة استمارة رقم «3» في حالة القبول بالوظائف، والحضور في الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة الموضحة بالاستمارة.

الوظائف المتاحة شركة مياة الشرب بالإسكندرية

وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قد أطلقت عددا من الوظائف المتاحة للمواطنين، تسهيلا على الشباب الراغبين في العمل، وحل مشكلة البطالة، والتي تعاني منها أغلب المجتمعات الحالية.