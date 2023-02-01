عيوب ومميزات استخدام السخان الكهربائي في الشتاء.. «خلي بالك من الاستهلاك»

يزداد استخدام سخان المياه بشكل كبير في فصل الشتاء، ويتعرض الكثيرون عند التوجه لشراء الجهاز إلى موقف حيرة بين اختيار ذاك الذي يعمل بالكهرباء، والآخر بنظام الغاز الطبيعي، ما يجعلهم يرعبون في معرفة مميزات وعيوب كلا منها حتى يستطيعون تفادي الوقوع في خطأ.

ونوضح من خلال هذا التقرير مميزات وعيوب السخان الكهربائي، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

مميزات السخان الكهربائي

- يتميز السخان الكهربائي بأنه لديه أنظمة التدفئة الكهربائية، والتي تعد أسهل وأرخص في التركيب.

- تتميز السخانات الكهربائية أيضا بأنها نظيفة وتحترم البيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

- تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

- سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين حتى يعمل على تسخين المياه.

- تطور تكنولوجيا التسخين الكهربائي آخذة في الازدياد من حيث القدرة.

عيوب السخان الكهربائي

- من أبرز عيوب السخان الكهربائي أنه يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، ويعمل على ارتفاع قيمة الفاتورة.

- وكلما زاد سعة التخزين زاد استهلاك الكهرباء.

- السخان الكهربائي له سعة محددة، بمعنى أن جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يجرى تعبئتها بالماء و من ثم يتم تسخين الماء.

وعند شراء سخان المياه بنوعيه سواء كان كهرباء أو غاز طبيعي، يجب التأكد من تواجد بطاقة الكفاءة، حتى يكون لديه القدرة على الترشيد في الاستهلاك.