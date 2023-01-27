مصرع طفل اختناقا بغاز السخان المنزلي أثناء استحمامه ببني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه، متأثرًا بإصابته اختناقا إثر تسريب غاز منزلي أثناء استحمامه بمنزل أسرته بمدينة ببا، جنوب بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوفاة طفل اختناقًا بغاز السخان

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا باستقبال مستشفى ببا المركزي لجثة طفل لقي مصرعه تأثرًا بإصابته اختناقا إثر تسريب غاز منزلي.

تفاصيل وفاة طفل اختناقًا بالغاز في بني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى «محمد.س.م»، 13 عامًا، توفي إثر إصابته بـ اختناق إثر تسريب غاز منزلي أثناء استحمامه بمنزل أسرته بمدينة ببا، وحاولت أسرته إنقاذه إلًا أنه وصل للمستشفى جثة هامدة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

وفاة أب وطفليه اختناقًا بالغاز داخل شقتهم ببني سويف

وكانت محافظة بني سويف، شهدت، أول أمس، حادث وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة «أب وطفليه»، وأصيبت الأم بهبوط حاد وفقدان للوعي، إثر تسريب غاز منزلي بقرية «أفوة»، التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة وجرى تشييع الجثامين الثلاث إلى مثواهم الأخير.