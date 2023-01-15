مسؤول سابق بالحماية المدنية: عدم صيانة السخان قد تؤدي إلى حوادث تسبب الوفاة

قال اللواء ممدوح عبدالقادر المدير الأسبق للحماية المدنية بمحافظة القاهرة، إنّ الأجهزة الغازية هي البوتاجاز والسخّان، ويجب عمل صيانة دورية ولازمة في التوقيتات المناسبة، مشددًا على أن هذا الأمر خطأ كبير يجب تجنبه.

وأضاف عبدالقادر، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز: «المشكلات المتعلقة بهذه الأجهزة لا تحدث مرة واحدة، لكن هناك علامات تدل على أن مشكلة ستحدث، وهي شم رائحة غاز، وهو ما يعني أن لدينا خطر قادم».

وتابع: «عندما يتم غلق جهاز التكييف تلقائيا، فإن هذا أمر يستدعي إجراء الصيانة، لأن هذا السلوك ينبئ عن وجود مشكلة في الجهاز ويجب إجراء صيانة مع متخصصين».

وأكدت الإعلامية سناء منصور، أن فصل الشتاء دائما ما يشهد زيادة مشكلات المياه، ونسمع عن حوادث كثيرة في هذا الوقت بسبب تسرب الغاز الطبيعي من السخانات، وهو ما يطلق عليه أحيانا «القاتل الصامت»، حيث يؤدي هذا الأمر إلى الوفاة في أحايين كثيرة.