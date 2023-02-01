رئيس «خطة النواب»: وثيقة سياسة ملكية الدولة تمكن القطاع الخاص من المشاركة في التنمية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسية مليكة الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وإقرارها من القيادة السياسية، أصبحت جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنها أعطت فرصة للقطاع الخاص، لكي يلعب دور مهما في التنمية، مشيرًا إلى أهمية تصريحات رئيس الوزارء الخاصة بأن العجلة بدأت تدور مرة أخرى، كما كانت قبل فترة الأزمة العالمية وتداعيتها على مصر خلال فترة عام كامل.

بيان رئيس الوزراء حول برنامج الطروحات

أضاف «فخري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن بيان رئيس الوزراء الخاص ببرنامج الطروحات مهم للغاية، كونه سيجعل مساهمة القطاع الخاص العربي أو الأجنبي أو المصري، تسير وفقًا لسياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أن برنامج الطروحات، سيطرح الشركات خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون هناك جزء منه خاص بتوسيع قاعدة الملكية من خلال البورصة المصرية للمصريين والأجانيب المقمين في مصر.

فوائد الرخصة الذهبية

واستطرد أن هناك جزء آخر من برنامج الطروحات، يذهب إلى المستثمر الاستراتيجي، بحيث تكون حصص أقلية في أنشطة متنوعة، وذلك أمر هام للغاية، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات كان متواجد من سنة 2016 ولكن الظروف حينها لم تكن تسمح بتنفيذ هذه الطروحات، مؤكدًا على أهمية الرخصة الذهبية التي تختصر الوقت والإجراءات للمستثمر الذي لديه مشروع استراتيجي يخدم مصر.