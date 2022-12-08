«المجتمعات العمرانية» توضح مستندات الحصول على «الرخصة الذهبية»

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن مشروعات الإسكان التي تطبق عليها الرخصة الذهبية، التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، حيث تعني «الرخصة الذهبية»، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وذلك وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين 42، 43 من لائحته التنفيذية، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» قطاعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي يطبق عليها «الرخصة الذهبية»، والمستندات المطلوبة للحصول عليها، وفقا للموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قطاعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي يطبق عليها «الرخصة الذهبية»

- إنشاء/ تطوير ورفع كفاءة المحطات الرئيسية للمرافق، محطات وروافع مياه الشرب، محطات تحلية مياه البحر، محطات وروافع الصرف الصحي.

- تنفيذ خطوط المرافق الرئيسية المغذية / الناقلة عبر المدن والمحافظات المختلفة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- إنشاء / تطوير / رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الداخلية وكذلك الربطة بين المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.

- مشروعات التطوير العمراني للقضاء على العشوائيات داخـل المحافظات.

- مشروعات الإسكان التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع «سكن كل المصريين، الإسكان البديل».

المستندات المطلوبة للحصول على «الرخصة الذهبية»

- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها، في حالة تم الانتهاء من تأسيسها.

- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة في حالة تم الانتهاء من تأسيسها.

- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة في حالة تم الانتهاء من تأسيسها.

- دراسـة الجدوى المبدئية للمشروع والـذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

- تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.

- إقــرار من الممثل القانوني للشركة، مع الالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع «طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء- اتصالات - معالجة المخلفات».

- إقــرارا من الممثل القانوني للشركة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

- أية مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها.