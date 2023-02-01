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مدبولي: الدولة حريصة على تشجيع ودعم القطاع الخاص

كتب:

نرمين عفيفي
12:36 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى القطاع الخاص في مصر، قائلا إنّ الدولة  حريصة كل الحرص في هذه المرحلة على تشجيعه ودعمه في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ هنك لجنة داخل مجلس الوزراء تحت إشرافه الشخصي تجتمع كل أسبوعين على الأكثر، متابعا: «نشجع القطاع الخاص على التقدم مباشرة لمجلس الوزراء للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية بجانب هيئة الاستثمار، والمرحلة القبلة سيتم إصدار رخص وموافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية».

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بقلم نرمين عفيفي