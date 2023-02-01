عضو شعبة الدواجن: الاستعانة بالمتبقيات الزراعية كأعلاف سيخفض الأسعار

واصلت أسعار الدواجن تراجعها اليوم، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للسيطرة على الأسواق، وخفض الأسعار بافتتاح العشرات من المنافذ المخفضة بالقاهرة والمحافظات المختلفة، والإفراج الجمركي عن السلع والأعلاف، وتوفير بدائل لأعلاف محلية، وعقد مجلس الوزراء اجتماع لبحث توفير بدائل من المخلفات الزراعية.

40 مليون طن مخلفات سنوية

وقال رشاد قرني عضو شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، والاستفادة منها في صناعة الأعلاف خاصة أن هناك كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية، تصل لـ40 مليون طن سنويا، تستخدم بالفعل فى عدد من الصناعات، منها إنتاج الأعلاف غير التقليدية.

حماية الاقتصاد وخفض التكلفة

وأشار عضو الاتحاد، إلى أن توفير بدائل من متبقيات الزراعات والمحاصيل الزراعية، سيكون له أثر كبير في الفترة المقبلة، حيث سيكون سببا مباشرا في حفض أسعار الدواجن بشكل كبير وتعظيم الاستفادة من الحاصلات الزراعية، والحفاظ على البيئة، ودعم الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته، وتعظيم دخل المزارع.

وعن أهم المتبقيات الزراعية قال رشاد: يمكن استخدام مخلفات البلح والشعير والذرة والفول السوداني وكلها بدائل تصلح كعلف للدواجن.