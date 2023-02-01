إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالجيزة

نشبت مشاجرة بين طرفين في شارع الزهراء بالجيزة بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد بإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بشارع الزهراء بدائرة القسم بسبب لهو الأطفال.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية؛ بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

تفاصيل المشاجرة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بشارع الحج في الزهراء على أثر خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة قام كل منهم بالتعدي على الآخر محدثين إصابتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام العميد وائل الجابري مأمور القسم تبادلا الاتهامات فيما بينهما.