تفاصيل مشاجرة دامية بين عامل وحلاق بـ«سافوريا» في العمرانية

شهد شارع السعادة بمنطقة العمرانية مشاجرة دامية وقعت بين حلاق 27 عامًا، وعامل 18 عامًا، أسفرت عن جرح قطعي عميق برسغ اليد اليسرى للحلاق، وتحرير محضر بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما كان العامل يقود التروسيكل بسرعة جنونية، فعاتبه الحلاق، ما تسبّب في حدوث مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، فتعدى العامل على الحلاق بسلاح أبيض «سافوريا»، وتم ضبطه ونقل الحلاق للقصر العيني.

بداية الواقعة.. بلاغ بمشاجرة

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث، يفيد بحدوث مشاجرة بين عامل وحلاق أسفرت عن جروح دامية بسلاح أبيض، وتم ضبط المتعدي والسلاح، وتحرير مضحر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على غرار واقعة العمرانية نشبت، أمس، مشادة كلامية بين 10 أشخاص، ما أدى إلى تطورها وحدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المقطم بالقاهرة، وهو ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، ويتم استجوابهم من قبَل النيابة العامة عن سبب وقوع المشاجرة.

مشادة كلامية في المقطم انتهت بكارثة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بوقوع مشادة كلامية بين 10 أشخاص ما أدى إلى تطورها وحدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المقطم، وهو ما أسفر عن إصابة 7 منهم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، ويتم استجوابهم من قبَل النيابة العامة عن سبب وقوع المشاجرة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم إلى أحد المستشفيات بعد ورود إشارة منه، عن استقباله 7 أشخاص مصابين بجروح وكدمات في مختلف أنحاء أجسادهم بسبب وقوع مشاجرة بينهم وبين طرف آخر، بسبب خلافات الجيرة.