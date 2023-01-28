«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة كفر الدوار بالبحيرة: بسبب خلافات الجيرة

كشف وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع «فيسبوك» يظهر خلاله تعدي بعض الأشخاص على أحد المواطنين وإحداث إصابته.

بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار

وقالت وزارة الداخلية، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 يناير الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول «3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم»، وطرف ثان «4 أشقاء لـ 3 منهم معلومات جنائية»، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات الجيرة.

ضبط طرفي المشاجرة

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.