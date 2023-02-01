محافظ الإسكندرية يوافق على تشكيل لجنة لبدء مشروع تطوير وتأهيل ترام الرمل

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا اليوم بديوان عام المحافظة مع بعثة من (الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوربي) بحضور ممثلي المحافظة، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، حيث وافق المحافظ على طلب الجهة المانحة بسرعة تشكيل لجنة لمتابعة البدء في تنفيذ المشروع بشكل عاجل.

في البداية رحب محافظ الإسكندرية بالمشاركين في الاجتماع من أعضاء الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وممثلي الجهات؛ مشيداً بالدور الذي يلعبه بنك الاستثمار الأوروبي في زيادة الاستثمارات والمشروعات علي أرض الإسكندرية، مؤكداً أن المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم من أجل إنجاز المشروع وإزالة كافة المعوقات من أجل خدمة المواطن السكندري.

مشروع الترام يبدأ من فيكتوريا إلى محطة الرمل

وأضاف محمد الشريف أن مشروع الترام الذي يبدأ خط سيره من فيكتوريا إلى محطة الرمل يهدف إلى مواكبة تحرك الإسكندرية نحو التنمية الحضرية المستدامة من خلال تسهيل التنقل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بسبب توفير الوقت والتكلفة،وتحفيز السكان علي استخدام وسائل النقل العام، وتحسين صورة الأسكندرية أمام زوارها .

تفاصيل المشروع

واستعراض المختصين مخطط المشروع وسيتم نقل 230 ألف راكب يومياً بعد انتهاء المشروع، أي ما يزيد عن أربعة أضعاف ما يتم نقله الآن، وتكون سرعة الترام الجديد 21 ك / ساعة بدل 11 ك / ساعة للحالي، ليصل زمن الرحلة في الخط بالكامل إلى 33 دقيقة بدل من أكثر من 60 دقيقة.

المحافظ : يهمني توفير وسائل نقل بديلة يوميا للمواطنين قبل البدء في المشروع

وأكد المحافظ ضرورة مراعاة الأماكن المزدحمة عند تغيير المسارات، وضرورة أن يكون الترام الجديد موفرا للطاقة، كونه يتفق مع النقل الأخضر ويعمل بالكهرباء، كما أكد على ضرورة توفير وسائل نقل بديلة يوميا للمواطنين قبل البدء في المشروع ، ومراعاة خطوط سيرها حتى لا تُحدث ارتباك مروري في المدينة، وكذلك مراعاة سائقي النقل العام العاملين على المترو القديم خلال فترة الإنشاءات.

وأوضح الشريف أن المحافظة جاهزة لتقديم كافة سبل الدعم وإزالة كافة المعوقات من أجل إنجاز المشروع.