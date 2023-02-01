رئيس «خطة النواب»: الرخص الذهبية تدفع عجلة الاستثمار المحلي

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتباع الحكومة لسياسة منح الرخص الذهبية للمستثمرين يسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار المحلي، ما يوفر فرص العمل ويعزز الثقة في الاقتصاد القومي.

الرخص الذهبية

وأوضح فخري الفقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرخص الذهبية ستقضي على حالة التعقيد الإجرائية والتحضيرية التي توجب على المستثمر إجراؤها لبدء مشروعه خاصة مع تعدد الجهات المختصة التي يجب التردد عليها حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

المشروعات التي تمنح فيها التراخيص الذهبية

وبسؤاله عن المشروعات التي تمنح فيها التراخيص الذهبية، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة: «الرخص الذهبية تمنح للمشرعات الاستراتيجية التي تتمثل في مشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه وصناعة الأسمدة الزراعية؛ الأمر الذي يسهم في توفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل كونها مشروعات إنتاجية مسؤولة عن إدارة ذاتها».

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه صباح اليوم على اعتبار 4 مشروعات من المشروعات المقدمة من عدد من الشركات ضمن المشروعات الاستراتيجية، وذلك وفقا للمادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادة رقم 41 من لائحته التنفيذية وحصول هذه المشروعات على الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» على أن يتم استكمال الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع للحصول على الموافقة النهائية.