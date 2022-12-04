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متحدث الحكومة لقناة الحياة: منح الرخص الذهبية خلال 20 يوما من تاريخ تقديم الطلب

كتب:

شريف سليمان
08:15 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن المستثمر عندما يستوفي كل الأوراق الخاصة بالتقديم للحصول على الرخصة الذهبية، يمكنه الحصول عليها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الرخصة يتم إقرارها من جانب اللجنة العليا، ثم يقوم مجلس الوزراء في اول اجتماع له بإصدار الموافقة النهائية، مشيرًا إلى أنّ 8 موافقات صدرت اليوم، وهي موافقات مبدئية، وفي اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء سيتم إصدار الموافقات النهائية لهذه المشروعات.

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