فخري الفقي: حجم الودائع في البنوك المصرية تجاوز 6.5 تريليون جنيه

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، لديه خبرة مصرفية كبيرة ومشهود له بحسن الإدارة، واستعان باثنين من المستشارين المشهود لهما بالكفاءة المصرفية من الطراز الأول، «المسؤولية كبيرة وخاصة فيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والسياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي بالتنسيق مع السياسة المالية للحكومة».

المؤسسات المالية في مصر تنقسم إلى نوعين

وأوضح «الفقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن المؤسسات المالية في مصر تنقسم إلى نوعين منها مؤسسات مالية مصرفية يراقب عليها البنك المركزي وعددها 38 بنكا بين تجاري واستثماري، وهذه المؤسسات المالية تقبل الودائع وتضخها في الأسواق، لافتا إلى أن حجم الودائع في مصر تجاوز 6.5 تريليون جنيه ويتم ضخ الكثير منها في الأسواق والمشروعات من خلال قروض.

3.5 تريليون جنيه لدعم الاقتصاد المصري

وأشار الدكتور فخري الفقي إلى أن البنوك تضخ ما يصل إلى 3.5 تريليون جنيه في شرايين الاقتصاد المصري، جزء منها للحكومة وجزء للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام من أجل الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك مؤسسات مالية غير مصرفية مثل شركات التأمين فلا تقبل ودائع ولكنها تستثمر أموال التأمينات لتعويض من يحتاج لصرف التعويضات المتفق عليها.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تهتم بشكل كبير بتوفير الموارد المالية اللازمة للقطاع الخاصة والمشروعات الاستثمارية.