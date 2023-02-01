«تنمية الريف المصري»: أطلقنا مبادرات لتوفير التقاوي والأسمدة بشكل مدعم

قال اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، إن الشركة تعد من المشروعات القومية، وفيها يتم استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أنها تعمل في مجال التنمية المستدامة لصالح الاستصلاح والاستزراع وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة لتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الداجني خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والظروف التي نمر بها.

توفير التقاوي والأسمدة

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية «DMC»، أن أراضي شركة تنمية الريف المصري وصلت إلى 970 ألف فدان غرب طريق أسيوط الغربي مع المحاور التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها، وذلك سيتيح فرص استثمارية ضخمة، مشيرًا إلى أن الشركة تطلق مبادرة لتشجيع زراعة الذرة الشامية ودوار الشمس والمحاصيل الاستراتيجية بجميع أراضي الـ 1.5 مليون فدان، موضحًا أن من أهم أهداف تلك المبادرات توفير التقاوي والأسمدة بشكل مدعم.

منطقة الطور بمحافظة جنوب سيناء واعدة

وتابع أن منطقة الطور بمحافظة جنوب سيناء واعدة، إذ أنها تبلغ 25 ألف فدان وتمثل حوالي ثلثي المساحة التي يمكن التعامل معها في مجال التنمية والاستزراع بهذه المحافظة، لافتًا إلى أن شركة تنمية الريف المصري توفر خدمات عديدة للمنتفعين لدينا، واستطاعت التسويق لأكثر من 650 ألف فدان خلال الأسبوع الماضي، ذاكرًا أن معظم النظام المتواجد بالشركة هو التمليك أو حق الانتفاع لشرائح متعددة من صغار المزارعين أو كبار المستثمرين أو تقنين واضعي اليد.