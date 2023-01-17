مبادرة من «الريف المصري» لدعم زراعة المحاصيل الزيتية.. اعرف طريقة الاشتراك

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن مبادرة جديدة لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية المنتجة للزيوت «الذرة الشامية، فول الصويا، عباد الشمس، السمسم»، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتقاوي ومركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مميزات وخدمات تقدمها المبادرة

أوضحت شركة تنمية الريف المصري الجديد، في منشور لها، أنَّ المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمزارعين الراغبين في الانضمام للمنظومة الجديدة وتلك الخدمات تتمثل في توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مدعومة، وتوفير حصة من الأسمدة التي يحتاجها الفدان بأسعار مدعومة، مذلك توفير الإرشادات الزراعية بالمجان، وإتاحة التعاقد على بيع المحصول وذلك من خلال مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كيفية الاشتراك في المبادرة؟

لفتت شركة تنمية الريف المصري الجديد إلى أنَّه من يريد الاشتراك في تلك المبادرة والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها، عليه الاتصال علي الخط الساخن 16809 والتسجيل.