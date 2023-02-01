إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالغربية

أصيب 7 أشخاص، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، جراء انقلاب سيارة ربع نقل داخل الأراضي الزراعية بالطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ»، بالقرب من مدخل قرية العمة، التابعة لمركز ومدينة قطور بالغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قطور العام، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل

تلقي مأمور مركز شرطة قطور، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغ من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل داخل الأراضي الزراعية، علي الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ» بالقرب من مدخل قرية العمة، التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، من بينهم 3 حالات خطرة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل الأراضي الزراعية علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بالقرب من قرية العمة، بمركز قطور.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قطور العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم الدفع باوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.