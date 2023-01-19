إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق وادي خريط بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في حادث أسوان اليوم

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث أسوان وهم عمرو عبد الصبور عوض الله 45 عاما، كدمات متفرقة في الجسد، وأبو زيد حسن محمد 43 عاما، إصابة بالقدم اليسرى، وأحمد عبد الرحيم حسن 36 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، صالح حسن محمد 35 عاما، إسلام بدري عبد الرحيم 28 عاما، اشتباه كسر بالزراع، حمادة بدري منصور 28 عاما، كدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس، وأحمد عبد المطلب، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

حادث أسوان

كان مرفق إسعاف أسوان تلقى بلاغا من مركز شرطة نصر النوبة بمحافظة أسوان، يفيد وجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق وادي خريط التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن أصابة 7 أشخاص، على الفور تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.