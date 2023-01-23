إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات ميكروباص بكفر الزيات

أصيب 7 أشخاص، بينهم سيدات، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق «كفرالزيات- أكوة الحصة» بمحافظة الغربية، ما أسفر عن انقلاب سيارة ميكروباص داخل مجرى مائي، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تصادم 3 سيارات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من الأهالي، يفيد تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى انقلاب سيارة ميكروباص داخل أحد المجاري المائية على طريق «أكوة الحصة- كفر الزيات»، وإصابة 7 أشخاص.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص، أسفر عن انقلاب إحداها في أحد المجاري المائية، على طريق «أكوة الحصة- كفر الزيات»، وإصابة كل من نورهان عادل، 20 عاماً، بكدمات وسحجات بالظهر، واشتباه ارتجاج بالمخ، وحسام الدين السيد، 37 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج بالمخ، وحمدي عبد المقصود، 59 عاما، باشتباه كسر بالفخد الأيسر، وسعاد الشهاوي، 50 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات، بحمدي عبدالعاطي، 31 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، وحورية مصطفى، 55 عاماً، باشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة آخر، وجميعهم مقيمون بقرية أكوة الحصة.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.