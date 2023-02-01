عروض فنية وثقافية لأطفال «الأسمرات».. ورحلات لأسر «أهالينا وروضة السيدة» بمعرض الكتاب

على مسرح معرض القاهرة الدولى للكتاب، ووسط كوكبة من الفنانين، صعدت فرقة من الأطفال يرتدون ملابس عليها شعار «تحيا مصر»، ليبدأوا تقديم عروض مميزة، ما بين غناء وفنون استعراضية ومسرح وتنورة ويلقون شعراً متميزاً عن مصر والشهداء، وسط حفاوة من جمهور المعرض، الذى احتشد تشجيعاً لأطفال كانت تلك وقفتهم الأولى على مسرح، وتكون المفاجأة بأن تلك العروض قدّمها أطفال قصر ثقافة الأسمرات، الذين اختتموا عروضهم برفع علم مصر وهتاف «تحيا مصر» بكل فخر وأمل.

«الثقافة»: نسعى لتقديم جميع أشكال الدعم الثقافى لأبنائنا لإظهار إبداعاتهم

لم تكن العروض الفنية هى الفعالية الوحيدة التى نظمتها وزارة الثقافة للأسر والأطفال من قاطنى الإسكان «بديل العشوائيات» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان «بديل العشوائيات»، والعمل ضمن استراتيجية حكومية متكاملة لدعمهم على جميع المستويات، حيث شهد المعرض 4 رحلات من مدن «الأسمرات، وأهالينا ١، وأهالينا ٢، وروضة السيدة، والخيالة».

واستقبل المعرض أطفال حى «أهالينا ١ و٢»، والأسمرات، حيث تم تنظيم برنامج فنى متكامل لهم، ضم ورشاً فنية، ورشاً للحكى ومسابقات ثقافية، وذلك بالجناح المُخصّص للطفل، بصالة «5»، إلى جانب حوار تفاعلى عن السلوكيات الإيجابية للطفل، وقصص عن معانى الصدق، والأمانة، والحفاظ على البيئة، وحب الوطن والوالدين، والكثير من المعانى المؤصّلة لغرس القيم الإيجابية، وعبّروا خلاله بصدق عن أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.

وتضمّنت فعاليات البرنامج عقد محاضرة بعنوان «التوعية من مخاطر المرور»، عن أهمية العبور الآمن وكيفية تفادى الحوادث المرورية، وأن الطفل ينبغى ألا يعبر الطريق بمفرده، بجانب عرض فيلم حول مخاطر المرور. وشهد مسرح «بلازا 1» عدداً من العروض الفنية للموهوبين من أبناء قصر ثقافة الأسمرات، الذين قدّموا كثيراً من الفقرات الفنية فى مجالات: إلقاء الشعر، والتمثيل، والفنون الشعبية والتنورة، وكورال موسيقى، وغيرها.

وأكدت وزارة الثقافة، فى بيان لها، أنها تسعى جاهدة لتقديم جميع أشكال الدعم الثقافى والإبداعى لأبنائنا بهذه المناطق، وإعطاء الفرصة كاملة لأبنائنا للتعبير عن قدراتهم وإظهار إبداعاتهم الفنية والثقافية أمام الجمهور المصرى والعربى والأجنبى من رواد معرض الكتاب، وكلنا سعادة بحالة التفاعل المُبهجة التى حدثت بينهم وبين جمهور المعرض، الذين أثنوا وأشادوا انبهاراً بروعة هذه الإبداعات، وبتميّز قدرات أبنائنا معرفياً وفنياً، وهو ما نمضى معاً لتفعيله وتأصيله داخل مجتمعنا المصرى.