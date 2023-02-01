البيع فاق التوقعات.. وجمهور معرض الكتاب متفهم لتحرك أسعار الكتب

أكد الناشرون المصريون أن حركة البيع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب أفضل من المتوقع وأن هناك نشاطاً فى حركة البيع داخل الأجنحة تمثل إقبالاً متزايداً على زيارة المعرض على مدار الأيام الماضية، الأمر الذى يعكس حالة تفهم من الجانبين؛ الناشر والقارئ، خاصة أن كليهما يعتبر أن معرض الكتاب هو فرصته الأهم للشراء والبيع، خاصة مع الخصومات والعروض التى تطرحها دور النشر المختلفة على مدار أيام المعرض.

وقال أحمد رشاد، المدير التنفيذى فى الدار المصرية اللبنانية، إن هناك إقبالاً كبيراً من الجمهور على شراء الكتب، الجمهور متفهم بشكل كبير لتحرك الأسعار، ورغم أن دور النشر تقدم خصومات لكن ارتفاع أسعار الكتب أكبر بكثير من العام الماضى، مشيراً إلى أنه فى الوقت نفسه الناشرون يقدمون خصومات تعوض نوعاً ما زيادة الأسعار، فنقدم فى المصرية اللبنانية خصومات من 20-50%.

وأكد «رشاد»: معرض القاهرة سيظل هو المصدر الرئيسى للقارئ فى اقتناء الإصدارات الجديدة، كما يمثل المعرض نسبة كبيرة من مبيعاته طوال السنة، وليس مجرد معرض لعرض الكتب، وعدد زائرى المعرض يمثل بشكل كبير جداً عدد الزائرين المقبلين على الشراء.

«رشاد»: إقبال كبير على الشراء و«عبدالنبى»: بعض الأعمال يبدأ سعرها من 10 جنيهات

وأوضح محمود عبدالنبى، مدير عام منشورات دار إبيدى، أن هناك إقبالاً كبيراً من الجمهور على شراء الكتب فى معرض الكتاب، والجمهور المصرى لم يخيب ظن الناشرين، وعلى عكس التوقعات نجد مساندة من الجمهور فى هذه الدورة للناشرين المصريين، ودار إبيدى تقدم تخفيضات خاصة، ولدينا أعمال يبدأ سعرها من 10 جنيهات، وقمنا بتقديم هذا العرض رداً على ما رأيناه من إقبال، مشيراً إلى أن الجمهور أيضاً كان متخوفاً جداً من ارتفاع الأسعار، بعد ارتفاع أسعار الورق وخامات الطباعة، أى إننا نستطيع القول إن هناك تفهماً متبادلاً من الجانبين لطرق التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال الناشر محمد البعلى، مدير دار صفصافة للنشر والتوزيع إن هناك نشاطاً ملحوظاً فى حركة المبيعات، لكن لدىّ إحساس بأن القارئ هذا العام انتقائى، والجمهور يركز فى اختياراته بشكل أكبر من ذى قبل، وكأنه حدد أهدافه أو الكتب التى يريد شراءها قبل زيارة المعرض.

ولفت إلى أن الإقبال بشكل أكبر على كتب التنمية البشرية والرواية فى المقام الأول، ثم كتب التاريخ البديل أو غير الرسمى، مثلاً أى كتب عن اليهود المصريين نجد عليها إقبالاً، خاصة من متوسطى العمر بين 20-40 سنة، متابعاً أن هناك تطوراً فى التنظيم ومن ناحية تسهيلات الدخول والخروج التى تعود على القارئ والناشر.

ويقول شريف بكر، رئيس مجلس دار العربى للنشر والتوزيع: هناك إقبال على الشراء فاق توقعاتنا، ونقدم تخفيضات على الأسعار 25%، طوال الأيام، فضلاً عن 35% فى ساعتى الصباح تحت عنوان «ساعة صبحية»، من الساعة 10 حتى 12، لتوفير فرصة شراء الكتب بأسعار مخفضة