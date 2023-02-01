اقرأ غدا في عدد «الوطن».. معرض الكتاب «مليونية الوعي والإبداع»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

معرض الكتاب.. «مليونية الوعي والإبداع»

الصفحة الثانية

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع موريتانيا

رئيس الوزراء: الإفراج عن جميع السلع سيُحقق توزان الأسعار

«حياة كريمة» تطلق مبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية

الداخلية تنظم رحلات ترفيهية لأبناء وأُسر الشهداء

وزير الإسكان يتابع مشروعات «القاهرة الجديدة»

الصفحة الثالثة

ملف خاص.. معرض الكتاب «مليونية الوعي والإبداع»

الإقبال مستمر بكثافة شديدة على المعرض.. وتوقعات بوصول رواده إلى قرابة 3 ملايين

الصفحة الرابعة

«مليونية في حب الثقافة والكتاب».. 1.5 مليون زائر للمعرض في الدورة الـ54

البيع فاق التوقعات.. والجمهور متفهم لتحرك أسعار الكتب

133 ألف نسخة مبيعات «الثقافة».. و«الهيئة» الأعلى بـ85 ألف نسخة

الصفحة الخامسة

صلاح جاهين.. صاحب السعادة ومصدر الابتسامة

«جاهين» فى عيون أدباء وشعراء المعرض: عبقري وصاحب وعي وثقافة ويعشق مصر والمصريين

الكاتب بهاء جاهين: اختياره شخصية العام احتفاء بفنه المغرم بتراب مصر

الصفحة السادسة

حضور باهر للأطفال.. 35 إصدارا متخصصا من «ثقافة الطفل»

عروض فنية وثقافية لأطفال «الأسمرات» ورحلات لأسر «أهالينا وروضة السيدة»

سماح أبوبكر: إقبال الأطفال يعكس ارتفاع مستوى الوعي.. واهتمام الدولة بهم

كورال «ذوي الهمم» يخطف أنظار الجمهور بـ «قادرين نعملها»

الصفحة السابعة

فى عيون «العالم»: سعداء بالماراثون الثقافي.. وتمكنا من اقتناء مؤلفات نادرة

رئيس «الشارقة للكتاب»: مصر لها مكانة راسخة وثقل حضاري بالمنطقة

42 طالبًا بكليات اللغات في مهمة ثقافية.. «متطوعون للترجمة»

أحمد العامري: الثقافة المصرية جزء لا يتجزأ من صناعة «النشر العربى».. وتعاون مثمر مع وزارة الثقافة

الصفحة الثامنة

رسائل بنكية لتحفيز لاعبي الأهلي مجددًا.. الجهاز المعاون يحتوي غضب المستبعدين.. و«كهربا» في قبضة «لجنة الانضباط»

الزمالك يبدأ تجهيز «الونش».. واستغناء «عاشور» وصل الدنمارك

أحمد قندوسي بطل «انتقالات يناير».. والإسكندرية تدعم بـ«الشياطين الحمر»

بورصة المحترفين: «صبحي» الأعلى سعرًا.. «عاشور» السابع.. «صلاح» في ترتيب متأخر في الـ10 الأوائل