42 طالبا بكليات اللغات في مهمة ثقافية بمعرض الكتاب.. «متطوعون للترجمة»

التشارك فى إنجاح الحدث الثقافى الدولى كان أحد أبرز سمات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، ومن بينها استعانة فعاليات الدورة، وتحديداً البرنامج المهنى، بطلاب كليات اللغات لتقديم خدمات الترجمة بمعرض الكتاب للمشاركين من صناع النشر فى البرنامج المهنى الذى يقدمه المعرض، وهو ما يعود بالفائدة ليس على الفعاليات، ولكن على الطلاب الذين تتاح لهم ممارسة اللغات التى يتعلمونها مع متحدثيها بشكل مباشر من خلال الحدث الثقافى الأضخم فى مصر.

وعن كواليس مشاركة طلاب من كليات اللغات للتطوع فى معرض الكتاب، قال الدكتور عماد الدين الأكحل، عضو لجنة تنسيق البرنامج المهنى، لـ«الوطن»، إنه منذ الأيام الأولى للتخطيط للبرنامج المهنى بصفة عامة، ومحور «كايرو كولنج» بصفة خاصة، التفتت اللجنة إلى أهمية وجود مترجمين لدعم ومساعدة الضيوف الأجانب من الناشرين والوكلاء على التواصل مع الناشرين المصريين، مضيفاً: «وبالفعل تم اقتراح اللجوء لأقسام اللغات بكليات الآداب واللغات والترجمة والألسن لدعوة طلبة هذه الأقسام للمعاونة بشكل تطوعى، يتيح لهؤلاء الطلبة خبرة ممارسة السماع والتحدث مع أجانب، وفى نفس الوقت يسهل للضيوف الأجانب والناشرين التفاهم والتواصل».

وعن عدد المتطوعين، أضاف «الأكحل»: تقدم عدد كبير جداً من الطلبة للتطوع فى هذا البرنامج وفاق عدد المتقدمين 120 طالباً وطالبة، وتم عقد مقابلات اختيار، وبالفعل شارك فى البرنامج 42 متطوعاً ومتطوعة من مختلف كليات اللغات، ووجد متطوعون لكثير من اللغات، منها الإنجليزية والفرنسية والصينية واليابانية والبرتغالية والإسبانية.

وعن طبيعة المهمة التى قاموا بها، قال: صاحب المتطوعون الضيوف الأجانب خلال جولاتهم المختلفة سواء بأروقة المعرض أو أثناء بعض الفعاليات المختلفة وكانت أهم المهام الموكلة إليهم إرشاد الضيوف الأجانب للأماكن المختلفة وشرح ما يدور فى كل مكان يمرون به، والرد على تساؤلاتهم المختلفة، كذلك العمل على الترجمة من وإلى اللغة العربية لتسهيل الحوار مع الناشرين المصريين فيما يخص اتفاقات مبدئية على بيع وشراء حقوق الأعمال العربية للترجمة والنشر إلى لغات أخرى والتعرف على إصدارات كل دار نشر بصفة عامة