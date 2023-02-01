كورال «ذوي الهمم» يخطف أنظار جمهور معرض الكتاب بـ«قادرين نعملها»

حضور متميز ومشاركة فعالة لذوى الاحتياجات الخاصة داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث يقدمون ورشاً متنوعة وعروضاً فنية لاقت إعجاب الجميع، عبروا عن إبداعاتهم ببراعة وجذبوا جمهور المعرض إليهم بموهبتهم الاستثنائية، خاصة حين وقف كورال ذوى الهمم التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، على خشبة المسرح يقدم فقرته الغنائية وسط تفاعل من الجمهور وتشجيع من الصغار والكبار، يدندنون بأجمل الأغنيات ويعزفون أرقى المقطوعات تحت قيادة ميرفت همام، مدربة الكورال.

تقول ميرفت همام لـ«الوطن» إن جميع أعضاء الكورال من ذوى الاحتياجات الخاصة الذى تم تأسيسه عام 2018 داخل مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، وقدم أكثر من 100 حفلة فى المناسبات المختلفة، منها 6 أكتوبر وعيد الأم وغيرهما، لافتة إلى أن الكورال يضم جميع الإعاقات، سواء الذهنية والحركية والتوحد، وصعوبات التعلم، وداون، ومكفوفين.

تتابع أن الكورال تتراوح أعمار فريقه من 5 إلى 33 عاماً، تحمسوا للعرض أمام جمهور مختلف، مثل زوار المعرض الذين التفوا حولهم وسط هتافات وتشجيع جعلتهم يعبرون عن سعادتهم: «الأولاد كانوا مبسوطين لأن دى أول مرة يعرضوا قدام جمهور كبير بالشكل ده ومتنوع فى مكان أوسع وأشمل، معظم حفلاتهم داخل الأوبرا والحضور بيكون من أولياء الأمور والمعارف فقط، وإحنا بندعوا الناس كلها تيجى تشوف الأولاد وتشجعهم لأن ده بيفرق فى نفسيتهم جداً».

لم تقتصر مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة على تقديم العروض الفنية فقط، بل تنوعت داخل أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام، من خلال مشاركتهم فى إنتاج بعض المنتجات داخل جناح المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، التى زينت الأرفف بمشغولات يدوية ومنتجات من البامبو وغيرها، خطفت أنظار رواد المعرض إليها غير مصدقين أن صُناعها من ذوى الهمم.

يقول مروان حماد، المنسق العام للنشاط الثقافى بالمعرض، إن الهيئة العامة للكتاب قامت بعمل مبادرات وبروتوكولات مع مؤسسات رسمية، ووضعت على لائحة اهتماماتها فى الفعاليات الثقافية والفنية وجناح الطفل، أن يكون هناك جانب لدعم ذوى الهمم وترسيخ مبادرة «قادرون باختلاف»، عبر جلسات متميزة ضمن البرنامج الثقافى مع المجلس القومى لذوى الإعاقة، وكذلك ضمن فقرات البرنامج الفنى، وقامت فرقة كورال ذوى الهمم التابعة لمركز المواهب بدار الأوبرا المصرية بتقديم فقرة متميزة نالت إعجاب الجميع، وغيرها من الفعاليات والورش داخل برنامج الطفل.

ويضيف لـ«الوطن»، أنه ضمن الفعاليات، أقيمت بالقاعة الدولية «ضيف الشرف»، ندوة بعنوان «مصر - الأردن.. تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة»، وفى قاعة الصالون الثقافى فى محور الندوات المتخصصة كانت هناك عدة جلسات منها: «الدور المجتمعى للتصدى للعنف ضد الأطفال».