تنظيم زيارة جديدة لأبناء الإسكان الآمن «بديل العشوائيات» إلى معرض الكتاب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الأربعاء، زيارة جديدة لأبناء الإسكان الآمن «بديل العشوائيات»، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، واستضافت بها أبناء حي المحروسة 1 و2، في ضوء التوجيهات الرئاسية، وضمن استراتيجية وزارة الثقافة وما تقوم به من دور تنويري في المجتمع للارتقاء بالوعي الثقافي للجماهير من سكان المدن الجديدة.

بدأت الزيارة بتفقد قاعة كامل كيلاني المخصصة للطفل، وشارك الأطفال في الورش الفنية المقامة منها: ورشة رسم على الوجه، ورشة رسم وتلوين بعنوان «نظافتنا سر صحتنا»، إلى جانب ورشة كتاب بعنوان «الأمثال الشعبية»، وورشة إعادة التدوير والرسم على الكف.

ضرورة المحافظة على الأسرة والعلاقات الاجتماعية

وعقدت محاضرة تناولت بها د. نور الهدى أحمد راشد «إيجابيات وسلبيات الإنترنت والموبايل»، موضحة دور الإنترنت في الحياة واستخدامه الاستخدام الآمن والاستفادة منه، وتوعية المجتمع بإيجابياته وسلبياته، وأشارت إلى ضرورة المحافظة على الأسرة والعلاقات الاجتماعية داخلها بالبعد عن الإفراط في استخدام الإنترنت.

وتناولت الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل ومنسق البرنامج الثقافي لأبناء الإسكان بديل العشوائيات ترشيد استخدام الإنترنت لما له من عواقب سلبية، للحفاظ على الجوانب الصحية للطفل، ونوهت إلى ضرورة الحفاظ على البيئة باستخدام السلوكيات البيئية السليمة، باعتبارهم جزءا من المجتمع، كما ناقشت معهم أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.

وشهدت فعاليات الزيارة تفقد الأطفال للأجنحة المختلفة بالمعرض، بداية بجناح الشلاتين وحلايب، وسردت مدير ثقافة الطفل جانبا من تاريخهما، وعن موقعها الإستراتيجي وأنها بوابة مصر الجنوبية، وعن النشاط الاقتصادي.

وتناولت عاداتهم الغذائية التي تتميز بخصوصية ثقافية مثل العصيدة والجبنة المشروب الشهير لدي قبائل حلايب وشلاتين، والبحر وما به من ثروات مائية، والجبال، والحرف اليدوية والتراثية والمشغولات، أعقبها زيارة جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتعرف الأطفال على دور المركز وما يقدمه من معلومات مفيدة، وإصدارات المركز التي تتحدث عن دور الدولة في تحسين المناخ، والتعرف على التغييرات المناخية.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة، نظمت جولة للأطفال في جناح مؤسسة حياة كريمة تعرفوا خلالها على أهم الأنشطة التي قامت بها في تطوير الريف المصري، وتفقدوا جناح وزارة الدفاع والدور العظيم للقوات المسلحة في حماية الوطن، وجناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في نشر قيم النزاهة والشفافية، وذلك في إطار التنسيق مع الأكاديمية لاستقبال أبناء الإسكان بديل العشوائيات سعيا لنشر وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد بكل صوره.

وقدمت مريم رزق الله ورشة حكي بعنوان «كلك ذوق»، وتحدثت مع الأطفال عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بطريقة مبسطة، وكيفية التعامل مع البشر والحفاظ على بلدنا، واختتمت الزيارة بالتوجه إلى جناح وزارة الشباب والرياضة والتعرف على أنشطتهم الموجودة به.

يذكر أن عدد الأطفال وصل إلى 40 طفلا، وتتراوح أعمارهم من 10 حتى 16 سنة، وتستمر الجولات حتى ختام المعرض 6 فبراير الحالي.