محافظ جنوب سيناء: خطة تطوير شاملة لمنطقة هضبة «أم السيد» بشرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن خطة تطوير شاملة لمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، باعتبارها من أقدم المناطق السياحية التي تطل على منطقة شرم المياه من ارتفاع 100 متر تقريبًا.

أضاف محافظ جنوب سيناء أنه جرى الانتهاء من مشروع تعذيب هضبة أم السيد بتكلفة تجاوزت نصف مليار جنيه للحفاظ عليها من ازدياد التشققات ومنع الانهيارات للمنشآت الموجودة بالمنطقة حيث تنتشر عشرات الفنادق بالمنطقة.

تطوير الهضبة

قال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إنه عقد اجتماع ليلة أمس بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة لعمل تنسيق بين الشركات والجهات المعنية والوزارات قبل إطلاق خطة تطوير المرافق الحيوية والطرق بهضبة أم السيد.

وأشار فودة إلى أن التطوير يشمل حي النور وهضبة أم السيد حيث يجري بحث أنسب السبل لحماية الكابلات خلال عمليات التطوير ورصف الطرق بالهضبة وحي النور بشرم الشيخ.

الاجتماع الثاني لمحافظ جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة أن المرافق الحيوية الخاصة بالمياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز يجب الحفاظ عليها أثناء التطوير، موضحاً أنه يجب تحديد مسارات كافة الكابلات قبل البدء في عمليات التطوير لمنع حدوث تلف وقطع أثناء الرصف.

وتابع أنه يجب الحفاظ وحماية كابلات الاتصالات والكهرباء، ومنظومة الكاميرات، أثناء أعمال التطوير والرصف بمنطقة هضبة أم السيد، وحي النور بشرم الشيخ، وتجنب حدوث أية أعطال تنتج عن أعمال الرصف.

وقرر المحافظ عقد الاجتماع الثاني الأربعاء المقبل بعد إعداد المقترحات والحلول للتطوير.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من القيادات الأمنية ورؤساء القطاعات بالمدينة، ومديري شركات الاتصالات، والكهرباء، والمياه، والغاز الطبيعي، وممثلي الهيئة الهندسية.