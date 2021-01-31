تنفيذ 90% من أعمال حماية هضبة «أم السيد» من الانهيار بشرم الشيخ

قال المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة، إن أعمال حماية هضبة «أم السيد» في شرم الشيخ من الانهيار بالمرحلتين الأولى والثانية شملت 9 مناطق بمحيط الهضبة بمساحة 12 كيلو مترًا، تبدأ من منطقة شاطئ «دريمز» مرورًا بقطاع الفنار والفراعنة وأرض المزادات والباتروس وقطاع مجلس المدينة ومنطقة عايدة و«جراند أوتيل» و«جراند ايزورت» و«دريم 1 بيتشر»، وذلك بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه، بينها 80 مليونًا تمثل قيمة تكلفة المرحلة الأولى، وبتمويل بنك الاستثمار.

وأشار إلى أنه جرى معالجة كل قطاع على حده، من خلال معالجة السطح الظاهري للصخور بالقطع والتنظيف، وقطع وإزاحة وتهذيب وتشكيل الميول، وإنشاء مصاطب وتدبيش الحواف المطلة على البحر، مع ملء الفراغات والتشققات بالخرسانات التي تدعم صخور الهضبة باستخدام المسمار الصخري وأعمال الخرسانة المرشوشة والشبك الصلب.

وأضاف أن أعمال القطع تمت بالمنشار الصخري والتكسير اليدوي لبعض المناطق الصخرية، واستخدام المسامير الصخرية لتثبيت الصخور المعرضة للسقوط، وكذلك استخدام الخرسانة المقذوفة.

وأوضح رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة، في تصريح له اليوم الأحد، أن العمل بمشروع حماية هضبة «أم السيد» بمدينة شرم الشيح من أخطار الانهيار يجري على قدم وساق، حيث بلغت نسبة التنفيذ بمرحلة الثانية أكثر من 90%.

وقال إن مشروع حماية هضبة أم السيد يعد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض جنوب سيناء وليس بمدينة شرم الشيخ فقط، لما يمثله من أهمية كبرى على حماية المنتجعات السياحية خاصة التي تقع على الهضبة ومحيطها.

جدير بالذكر أنه جاري تطوير شارع البحر بمنطقة هضبة «أم السيد»، وتطوير المحاور العرضية المؤدية الى شارع اللواء نور الدين عفيفي، وذلك تمهيدًا لتحويل شارع البحر إلى ممشى سياحي تراثي ذو طابع خالص.

ويتم تطوير الشارع بطول 3 كيلو مترات، وعرض 9 أمتار، ويعمل في اتجاهين بقطاع الهضبة، وتم إنارة شارع اللواء نور الدين عفيفي بهضبة «أم السيد» بـ1800 عمود عن طريق إقامة محطة توليد كهرباء من خلايا الطاقة الشمسية مركبة علي أعمدة إنارة الشوارع وضخ الكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية بشبكة كهرباء المدينة عن طريق (مذبذب) وعداد ثنائي لحساب القدرة المنتجة والموردة للشبكة.