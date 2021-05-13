في جولة ليلية.. محافظ جنوب سيناء يتفقد اعمال تطوير «هضبة أم السيد»

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة ليلية بمدينة شرم الشيخ، أعمال التطوير الجارية بمنطقة هضبة أم السيد، حيث رافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد أحمد فتحي، مدير مرور جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة، إنه جار استكمال أعمال التجميل وإنشاء المظلات والمقاعد بهضبة أم السيد، والتي تتضمن أعمال تشجير وتجميل وإضاءة، ورسم وتجميل الأسوار، ضمن المرحلة الثانية لتطوير المنطقة، بهدف تحويلها لمقصد سياحي.

انتهاء تطوير طريق شارع نادي الرياضات البحرية

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير طريق شارع نادي الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد، بطول 1.7 كيلومتر، وعرض 30 متر، ويتضمن «توسعة وتجميل الطريق، وإنشاء مشايات على الجانبين، وإنارة، وباركينج، وحارات تهدئة» بهدف توفير الدخول والخروج الآمن، ومقاعد مضيئة ليلاً، ورقعتي شطرنج ضمن المنطقة الترفيهية للمواطنين والزوار.

مشي السياحي يطل على البحر

وأضاف: أنه جاري إنشاء مشي سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلومتر، وعرض 3.6 مترًا من الرخام والجرانيت، وكورنيش يتضمن مشايات.

يشار إلى أن منطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، تشهد طفرة من أعمال التطوير، لتصبح مقصد سياحي عالمي، وإضافة سياحية جديدة للمدينة، من خلال تطوير المنطقة بالكامل، مع تطوير الشوارع محيطة بها.

يذكر أن مشروع حماية منطقة هضبة أم السيد يتم على مرحلتين وتتضمن 9 مناطق بمحيط الهضبة بمساحة 12 كيلو متر، تبدأ من منطقة شاطئ دريمز مرورًا بقطاع الفنار و الفراعنة و أرض المزادات والباتروس وقطاع مجلس المدينة ومنطقة عايدة وجراند أوتيل وجراند ايزورت ودريم 1 بيتشر، بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه، بينهم 80 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لحماية الهضبة.

ويعد مشروع حماية هضبة أم السيد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض جنوب سيناء لما تمثله من أهمية كبرى على حماية المنتجعات السياحية خاصة التي تقع على الهضبة ومحيطها.