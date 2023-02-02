ناقد رياضي لقناة القاهرة الإخبارية: فوز الأهلي على أوكلاند أسعد المغاربة

قال الناقد الرياضي المغربي، ماجد الشجعي، إنّ المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، كان يضع في اعتباره قيمة وثقل النادي الأهلي في المسابقات الدولية.

«الأهلي» ممثل أفريقيا والوطن العربي

وأضاف الشجعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ النادي الأهلي هو ممثل أفريقيا والوطن العربي، إلى جانب فريق الوداد المغربي، موضحا أنّ النادي الأهلي تحدّث بلغة الأرقام القياسية على مستوى المشاركة في كأس العالم للأندية.

«الأهلي» زعيم القارة الأفريقية

وأكد الناقد الرياضي المغربي، أنّ النادي الأهلي بات زعيم القارة الأفريقية، كما أشاد بنتائجه وأدائه أمام فريق أوكلاند سيتي، وبتفاعل الجماهير المغربية التي كانت سعيدة بهذا الأداء باعتبار أنّ الأهلي يلعب على أرضه وفي وطنه الثاني المغرب.

وتابع الشجعي، أنّ الجمهور المغربي كان سعيدًا بأداء النادي الأهلي، ويدرك قيمة المارد الأحمر بقيادة محمود الخطيب، الذي وصفه بأنّه «اسم استثنائي وتاريخي».

الأهلي صدّر سحره على العالم

ولفت الناقد الرياضي، إلى أنّ هدف حسين الشحات له نكهة خاصة، فهو الثالث له في بطولة كأس العالم للأندية، كما أنّه أول لاعب في العالم يسجل في 3 نسخ لمونديال أندية العالم، معتبرًا أنّ النادي الأهلي صدّر سحره على العالم بالنتيجة التي حققها في مونديال الاندية.