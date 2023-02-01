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أحمد موسى: «مين وش السعد غير الأهلي» وبيبو أسطورة مصرية عظيمة

كتب:

أحمد حامد دياب
12:08 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

أثنى الإعلامي أحمد موسى، على النادي الأهلي المصري، مشيرًا خلال حديثه عن أبرز التريندات في مصر، إلى أن من ضمنها تريند النادي الأهلي، الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، مضيفًا: «الأهلي يبدأ للمرة التالتة على التوالي، ومحدش غير الأهلي عملها ومين وش السعد غير الأهلي».

الأهلي سيلعب غدًا أولى مبارياته في كأس العالم للأندية

أوضح موسى، خلال تقديمه حلقة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الأهلي سيلعب غدًا أولى مبارياته في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم، في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية في المغرب، مشيرًا إلى أن بعثة الأهلي يترأسها الكابتن محمود الخطيب، مضيفًا «بيبو الأسطورة» متسائلًا: «فيه غيره أسطورة.. هو الأسطورة المصرية العظيمة».

لاعبو الأهلي يلعبون في أجواء صعبة بسبب البرد والأمطار

وأشار موسى، إلى أن النادي الأهلي صاحب ثاني أكبر بطولات بعد فريق ريال مدريد الإسباني متسائلًا: «ده تاريخ.. حد يقدر يغير التاريخ؟»، موجهًا رسالة للاعبي الأهلي قائلًا: «لاعبو الأهلي يلعبون في أجواء صعبة بسبب البرد والأمطار؛ عبد القادر ده واد حريف قوي ما شاء الله، ومحمد هاني ما شاء الله وعايزينك تعمل حاجة يا أفشة».

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