أحمد موسى: محمد الشناوي حارس الأهلي تلقى عرضين مغريين وفضل البقاء

تناول الإعلامي أحمد موسى، «التريند» الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، إذ تصدر هشتاج «الشناوي» حارس مرمى النادي الأهلي، الأكثر بحثا على موقع التغريدات القصيرة «توتير».

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضين؛ الأول من الدوري الإنجليزي، والآخر من نادي النصر السعودي.

وتابع أحمد موسى: الشناوي رفض الإغراءات المالية المقدمة في العرضين، وفضل البقاء مع الأهلي، موضحًا أن اللعب في الدوري الإنجليزي أو المشاركة مع النصر الذي يتواجد فيه النجم البرتغالي رونالدو حلم لأي لاعب حاليا.

وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة، يجتمع رئيس النادي الأهلي مع الشناوي من أجل تعديل عقده تقديرا لموقفه والبقاء مع الأهلي وعدم الرحيل لحاجة الفريق إليه.