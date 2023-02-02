الجريدة الرسمية: رئيس الوزراء يسقط «الجنسية» عن فرد لحصوله على أخرى دون موافقة مسبقة

كشفت الجريدة الرسمية للبلاد، عن أولى القرارات الرسمية التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في عام 2023، وذلك في عددها الصادر صباح اليوم الخميس تحت رقم «5».

واشتمل عدد الجريدة الرسمية، على «قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023»، والصادر في رئاسة مجلس الوزراء يوم 22 يناير الماضي.

الموافقة على إسقاط الجنسية عن فرد

وجاء القرار الأول لرئيس الوزراء، بالموافقة على ما عرضه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على إسقاط الجنسية المصرية عن أندريه ألبير جاك مسيكة، من مواليد محافظة الإسكندرية بتاريخ 7 يونيو 1961.

وأوضح قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2023، أن القرار لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

وكان مجلس الوزراء، قد ناقش في اجتماع سابق إسقاط الجنسية المصرية عن «أندريه ألبير»، وفق قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء، ليصدر به رئيس الوزراء قرار بالموافقة، ويُنشر في عدد الجريدة الرسمية اليوم.

قانون الجنسية المصرية

ويتيح قانون الجنسية المصرية، للسلطات إسقاط الجنسية المصرية عن المتجنسين بها حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

وتنشر الجريدة الرسمية للبلاد عدد من القرارات الرسمية التي تصدر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمحكمة الدستورية العليا.