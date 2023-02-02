قناة القاهرة الإخبارية تستعرض أرقام بارزة في مباراة الأهلي وأوكلاند

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، أبرز الأرقام التي تحققت بعد انتصار فريق النادي الأهلي، على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة، في افتتاحية مباريات كأس العالم للأندية، المقامة في المغرب.

مبارة الأهلي وأوكلاند سيتي

وكانت ضمن أبرز الأرقام، أنّ الأهلي حقق الفوز على أوكلاند سيتي للمرة الثانية في المونديال، كما أنّ هذا الانتصار هو السابع للأهلي في إجمالي مشاركاته بالمسابقة، حيث خاض الأهلي أمام أوكلاند سيتي مباراته رقم 19 في كأس العالم للأندية، فيما يعد كولر هو أول مدرب سويسري يشارك في البطولة، وخامس مدرب يقود الأحمر في كأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير، أنّ اللاعب حسين الشحات، حقق رقما مميزا بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة، حيث يعد رابع لاعب في تاريخ البطولة، يسجل في 3 نسخ مختلفة في كأس العالم للأندية، بعد الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

الأهلي رفع رصيده إلى 20 هدفا في مونديال الأندية

وأخيرا، فإنّ الأهلي رفع رصيده إلى 20 هدفا في مونديال الأندية، كما حقق الفوز بثلاثية نظيفة لأول مرة في البطولة، بينما يعد بيرسي تاو ثاني لاعب أجنبي يسجل للأهلي في المسابقة بعد أمادو فلافيو.