انطلاق بطولة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه بمشاركة 300 لاعب ولاعبة اليوم

تنطلق اليوم الخميس بطولة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه داخل الصالة المغطاة بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ المؤهلة لبطولة الجمهورية.

300 لاعب ولاعبة

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن» إن البطولة تنطلق اليوم بمشاركة نحو 300 لاعب ولاعبة لاختيار من يمثلون المحافظة في بطولة الجمهورية.

أعمار المشاركين في بطولة الكاراتيه

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء إن المنافسات التي تجري اليوم الخميس هي لأعمار 2006 و2007 و2008 و2009 كاتا و كومتيه لجميع اللاعبين المشاركين.

دورة تنشيطية لغير المشاركين

وتابع أنه سيجري إقامة دورة تنشيطية على هامش البطولة المقامة حاليا بهدف تنشيط اللاعبين غير المشاركين في التصفيات، مشيراً إلى أن المنافسات تقام تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف محمود متولي رئيس منطقة الكاراتيه بالمحافظة ومتابعة أحمد مسعد وكيل المديرية.

لياقي مهارتي

أوضح محمد فتحي أن المرحلة الثالثة من مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية «لياقتي مهاراتي» انطلقت أمس بمركز شباب عرب أبو رديس وجري تقسم البرنامج إلى دروس، الدرس الأول تحت شعار «افضلي دوري هتكتشفي و تطوري»، الدرس الثاني «أنا جميلة سيبك من المرايا جمالك حكاية» والذي يهدف إلي تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أضاف أن البرنامج يستهدف 3000 فتاة في كل محافظة بدعم من منظمة اليونيسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر، موضحاً أن المرحلتين الأولى والثانية استهدفتا 7 مراكز على مستوى محافظة جنوب سيناء.