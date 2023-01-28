أنشطة لذوي الهمم والأيتام بمراكز الشباب في جنوب سيناء

بدأت إجازة نصف العام اليوم السبت، رسميًا في محافظات مصر ومن بينها جنوب سيناء، وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في حديثه لرؤساء المدن ومدير الشباب والرياضة، على ضرورة فتح مراكز الشباب والأندية الرياضية أمام الطلاب والطالبات خلال إجازة نصف العام للترويح عنهم من جهة، وتنمية المهارات الرياضية.

الاستفادة من طاقة الطلاب بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، طالبا باستغلال إجازة نصف العام من أجل الاستفادة من طاقة الطلاب بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحا أن مديرية الشباب والرياضة بدأت بالفعل تنفيذ برامج رياضية للشباب.

تنمية مهارات الأيتام

كشف وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، عن تنظيم المديرية المشروع القومي، (ها أنا أحقق ذاتي)، لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفياً بالاستاد الرياضي بطور سيناء، مشيرا إلى تنفيذ التدريبات يومين أسبوعيا بهدف المشروع إلى تنمية مهارات الأيتام رياضيا و كشفيا.

أوضح أن المشروع من ضمن أهدافه صقل قدرات الأيتام واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، بالإضافة إلى دمجهم في المجتمع و تشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.

قادرون باختلاف

أكد محمد فتحي، أن مكتب قادرون باختلاف، نفذ برامج في مدن جنوب سيناء لتنمية مهارات ذوي الهمم، حيث جرى إقامة تدريبات على أنشطة كرة القدم والكرة الطائرة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية أخرى.

وقال إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم لدمجهم في المجتمع وتنمية قدراتهم واستغلال طاقاتهم.