جناح الأزهر بمعرض الكتاب ومتحف المخطوطات في العدد الجديد لـ«صوت الأزهر»

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، التي تصدر الأربعاء من كل أسبوع عن مشيخة الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأسسها الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وصدر العدد الأول منها في أكتوبر 1999، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

جريدة «صوت الأزهر»

واحتوى غلاف العدد الأول من جريدة «صوت الأزهر» عدد من العناوين أبرزها:

- افتتح معهدا أزهريا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

- الإمام الأكبر: إحياء اللغة العربية في عقول الشباب والاعتزاز بها سلاحنا في وجه محاولات إقصائهم عن جذورهم الثقافية.

- شيخ الأزهر يحذر من خطورة التطبيع مع ثقافات دخيلة تهدم مفهوم الأسرة تحت لافتة الحرية والتقدم والانفتاح.

- وكيل الأزهر والقائم بأعمال السفير الأمريكي يكرمان المتفوقين بمسابقة «نحلة الأزهر للتهجي».

- بالتزامن مع ذكرى توقيع الوثيقة التاريخية بين شيخ الأزهر والفاتيكان.

- «متحف المخطوطات» يضم النوادر والمطبوعات والوثائق والصور التي توثق تاريخ الأزهر.

جناح الأزهر في معرض الكتاب

كما شمل غلاف عدد هذا الأسبوع من جريدة صوت الأزهر عنوان:

- هنا جناح الأزهر الشريف الذي شمل أبرز الأحداث التي شملها جناح الأزهر هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب.