القضية الفلسطينية ورسائل القمة الثلاثية في العدد الجديد لـ«صوت الأزهر»

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، التي تصدر الأربعاء من كل أسبوع عن مشيخة الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأسسها الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وصدر العدد الأول منها في أكتوبر 1999، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

القضية الفلسطينية

وجاء من ضمن عناوين الصفحة الأولى بالعدد الجديد لجريدة صوت الأزهر ما يلي:

- رسائل القمة المصرية الأردنية الفلسطينية: التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني والوضع التاريخي والقانوني للقدس.

- مستشار أبو مازن: الأزهر قيمة عربية وإسلامية.. ومرجعية فقهية وإنسانية للأمة كلها.

- عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين: لن ننسى مواقف الإمام الطيب لنصرة القضية الفلسطينية.

جريدة صوت الأزهر

كما تضمنت الصفحة الأولى من العدد الجديد لجريدة صوت الأزهر ما يلي:

- العراق أولى محطات التحضير للحوار «الإسلامي- الإسلامي».

- الإمام الطيب: العراق بلد عزيز على قلوب كل العرب والمسلمين ونأمل أن تكون زيارته قريبا خطوة في طريق توحيد الأمة وتعزيز لحمتها.

- الدولة العراقية بكافة مكوناتها تجدد دعوتها لشيخ الأزهر لزيارة البلاد.

-وفد لمجلس حكماء المسلمين يختتم زيارة تمهيدية لبغداد والنجف وأربيل.